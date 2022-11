Un soltero de First Dates cuenta su mala experiencia que pasó por un lunar

Daniel y Patricia han tenido una cita cordial en First Dates, pero no ha llegado a más Él ha contado un susto que tuvo con un lunar que le salió en el cuerpo hace años

Daniel y Patricia ha tenido sus más y sus menos durante la velada que les han preparado en First Dates. Ella quería encontrar el amor al igual que él dentro del restaurante más famoso de la televisión. Sin embargo, aunque Patricia ha conectado con él, Dani no ha sentido lo mismo y al final de la velada él no ha querido repetir en una segunda cita. Ambos eran de Ibiza y tenían cosas en común, pero eso no ha sido suficiente.

Entre las cosas que tenían en común estaban los tatuajes, es más, ella ha sido clara cuando ha dicho que tenía hueco para tatuarle lo que quisiera. No obstante, lo que más ha impactado de la cita ha sido la historia que ha contado Dani sobre un pequeño susto que tuvo hace tiempo con un lunar. Le encanta la playa y tomar el sol, pero al notar un lunar raro fue al médico y “me quitaron un trozo de piel, con tatuaje y todo”.

La experiencia, que no pasó de un mal rato, le ha hecho vivir y cuidarse más. “lo que tenga que ser será” dice. Ahora mismo está preparando un viaje para ir al Amazonas. Allí pasará un mes, completamente solo, y tiene muchas ganas de empezar.