Soltero de First Dates cuenta su dramática ruptura con su anterior pareja

Daniel e Irene han tenido una velada cordial pero al final el amor no ha surgido Él se ha mostrado abierto contando sus andanzas y sobre todo sus desamores

Daniel es un chico que ha ido a First Dates con muchas ganas de enamorarse de una persona especial. Allí, una vez dentro, ha hablado con el presentador, Carlos Sobera, antes de que llegara su cita. Ha asegurado que lleva bastante tiempo sin relaciones sexuales y que tiene apuntado en el móvil cuando fue la última vez que las tuvo. Dani tenía muchas ganas de encontrar pareja tras su última ruptura sentimental.

Según ha contado, sin cortarse un pelo, los hechos se sucedieron de forma drámatica. “Me dejó en una parada de autobús” explicaba el soltero en First Dates. “El mismo día ya estaba publicando historias por ahí con otro pibe” terminaba contando. Él tenía claro que la chica lo tenía todo listo para dejarle, aunque no sabe si le puso los cuernos. “Yo creo que no me pusieron los cuernos, aunque todos sabemos que sí”.

Su velada en First Dates ha estado bien con Irene, sin embargo, ambos han descubierto que los dos tenían muchas cosas que les distanciaban. Así que, otra vez será para Daniel.