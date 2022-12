Soltero de First Dates no se corta con su soltera: "Me la quiero comer enterita"

Israel y Eli han aumentado la temperatura en First Dates ayer por la noche Los dos solteros han tenido momentos íntimos y besos con pasión

Israel y Eli han tenido una cita divertida, íntima y movida dentro del restaurante del amor más conocido de la televisión: First Dates. Allí los dos solteros han sido recibidos por un siempre sonriente Carlos Sobera que les ha presentado a ambos. La verdad es que la cita, desde el primer momento, ha ido de maravilla, ya que los solteros se han gustado. Israel y Eli se han sentado a la mesa a cenar y allí ha empezado a surgir la magia de todas las maneras posible.

Aunque es cierto que Eli ha mentido sobre su edad, la verdad es que no aparentaba otra que no fuera la que ha dicho, ya que era una mujer atractiva. Israel se ha sentido muy atraído por ella y bueno, eso ha sido algo mutuo. Los dos no han parado de lanzarse piropos de todos los tipos. Incluso han hecho un baile bien pegadito. Además han hablado de aguantar ritmos y Eli ha dicho con toda su confianza que no cree que Israel sea tan activa como ella.

Ya al final de la noche, el mensaje ha sido claro: "me la quiero comer enterita" decía Israel. Y es uqe ya en el reservado los besos con pasión han llegado. Finalmente, y como no podía ser de otra manera, ambos solteros se han dicho un "sí" rotundo.