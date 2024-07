Un soltero de 'First Dates' corta el rollo a su cita: "Ni flipando voy a hacer esto"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Yulia (24 años) y Nico (27). Al conocerse, el chico ha asegurado que en lo primero que se ha fijado ha sido en que la soltera tiene unos ojos muy bonitos y que "es igual de alta" que él. La comensal ha explicado que la primera impresión ha sido buena: "Es un chico muy mono".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que encajan. Sin embargo, la camarera les ha llevado hasta el fotomatón y ha comentado que tienen que coger un globo y estrellarlo en sus cuerpos, algo que Nico ha frenado de golpe: "No me apetece hacer este tipo de juegos. Puedo tener una conversación perfectamente, pero ni flipando voy a hacer esto de petar el globo con una persona que acabo de conocer".

Tras esto, la camarera le ha preguntado si le apetece hacerse una fotografía con Yulia, algo que también ha rechazado: "Yo me corto muchísimo. No me apetece mucho porque veo que es forzarme".

En todo momento la comensal ha respetado la decisión de Nico, aunque le ha desconcertado: "No sé si le he gustado porque es difícil de percibir en él. Sí que ha mantenido una conversación, pero se le ha visto con distancia". Sin embargo, en la decisión final, ambos han declarado que tendrían un segundo encuentro juntos.