Este soltero de First Dates no se corta con su pareja: "me gustaba arrimar cebolleta"

Mari Carmen y Antonio ha tenido una velada muy especial, pero no han llegado a nada Él no se ha sentido atraído por ella y pensaba que no iban a llegar a nada

Antonio y Mari Carmen han ido a First Dates en busca de alguien que les quite la soledad que les pesa desde hace tiempo. Dos solteros ya entrados en edad que querían dar paseos, bailar y viajar. Sin embargo, aunque ambos han tenido una velada muy especial, al final las propuestas de Mari Carmen han caído en saco roto al no sentirse Antonio a gusto con ella, no sentir nada especial y pensar que no iban a “llegar a nada”.

Cuando ambos han entrado en el restaurante se han observado con detenimiento. Ella ha quedado decepcionada por la distancia que les separaba, y él ha criticado el tamaño de los pechos de ella. Antonio también ha caído luego en la cuenta de la distancia diciendo que si tuviera 30 o 40 años iría a donde hiciera falta. “Me he ido a Barcelona, a Bilbao, a Santander… a hincarla, a follar”.

Durante la cena ambos han recordado viejas anécdotas y sus vidas pasadas. Antonio ha vuelto a ser protagonista de esto cuando ha confesado que era muy bailongo en sus años mozos y que le encantaba “arrimar cebolleta”.