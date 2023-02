Soltero de First Dates conoce a la "chica ideal" en el restaurante del amor

Mireia y Víctor se han encariñado muy rápido dentro de First Dates y estaban muy contentos Los dos jóvenes han tenido duras experiencias familiares, pero eran muy fuertes

Mireia y Víctor han tenido una cita que solo ha podido ir de diez dentro de First Dates. Los dos jóvenes solteros eran muy espirituales y no han tardado en conectar a un nivel profundo en cuanto se han sentado a la mesa a cenar. Allí han podido descubrir que tenían mucho en común, incluso en sus trágicas vidas familiares. El padre de él y la madre de ella habían fallecido por malos hábitos de salud cuando eran pequeño. No obstante, ahora eran personas muy fuertes y llenas de vida que habían superado estas traumáticas experiencias.

Cenando, la sintonía entre ambos solteros no ha hecho más que mejorar y mejorar. Es más, los dos estaban super felices y se estaban gustando mucho. De todos los temas que han hablado, la verdad es que no ha habido ninguno donde hayan salido diferencias. Cuando ha llegado el momento del reservado, los dos estaban con muchas ganas de darse un beso, y así ha sido. "A todos los efectos es la chica ideal" ha comentado Víctor.

Por supuesto en la decisión final nada más cabía un "sí" rotundo. Los dos se han ido de la mano a pensar dónde tener esa segunda cita romántica.