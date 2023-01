Soltero de First Dates confiesa por qué decidió bajar 30 kilos de peso

Sofía y Miguel han tenido una bonita cita dentro del restaurante de First Dates Él ha confesado problemas anteriores en su vida personal y ella estaba asustada por su edad

En First Dates cada semana está repleta de citas de todos los tipos y colores. En no pocas ocasiones dos solteros que tienen una diferencia de edad interesante se juntan para cenar. Las cosas a veces salen bien y otras no, depende del día por supuesto. Este ha sido el caso de Miguel y Sofía, dos solteros que se llevaban entre ellos nada menos que una década de diferencia. Pero a pesar de eso, la cita ha ido muy bien. Aunque es verdad que Sofía estaba algo asustada por esta diferencia.

Sentados a cenar los dos han estado contándose y revelándose cosas de su vida personal. Aquí Miguel ha llevado la voz cantante cuando ha confesado que tras su última relación en la que "se quedó totalmente abatido delante del espejo" perdió nada menos que 30 kilos después de apuntarse al gimnasio. Este cambio físico le ha hecho muchas cosas buenas y está orgulloso del mismo.

Sofía ha escuchado con atención y en el momento de la decisión quería seguir conociendo a Miguel, pero no sabía como iba a a salir la cosa. El soltero por su parte estaba encantado por la oportunidad. A ver qué pasa, como dice esa canción de Rigoberta Bandini.