Un soltero de 'First Dates' busca una mujer de "centro derecha"

El formato ha juntado este viernes a Beatriz y Cristian El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este viernes el programa ha juntado a Beatriz (24 años) y Cristian (30). El soltero ha comentado que le gustan "las chicas de centro derecha porque comulgarían con mis ideales". Ha asegurado que encontrar mujeres de "centro derecha es difícil". La comensal, al conocer a su cita, ha comentado que le ha parecido "muy mono" pero que no es tan alto como a ella le suele gustar.

Durante la cena han hablado de varios temas. Cristian ha confesado que no ha tenido mucha suerte en el amor, que ha tenido dos relaciones cortas, algo que ha hecho sospechar a Beatriz: "Me parece extraño. Me hace pensar que no es de relaciones largas, que no aguanta a las parejas o que ellas no las a aguantan a él".

También han abordado el tema político. El soltero ha explicado que "los extremos nunca son buenos" y que para él, no es prioridad que no sea de centro derecha, pero sabe que "a la larga acabaría afectando". Beatriz ha comentado que la política le gusta "como concepto", pero que es bastante abierta.

La soltera le ha preguntado sobre las relaciones abiertas, algo que él ha asegurado que no podría sobrellevar: "Por mi forma de ser sería incompatible tener una relación abierta. Soy clásico". Ella le ha explicado que sale de fiesta y se lía con sus amigos, y le ha preguntado si le molestaría, a lo que él se ha quedado sorprendido y confuso.

En la decisión final, ambos han coincidido en que se les ha pasado rápido la cita. Cristian ha asegurado que le ha "chocado" que se bese con sus amigos: "Es respetable, pero me molestaría". Ninguno de los dos ha querido tener una segunda cita, y cada uno se ha ido por su lado.