Un soltero de First Dates atónito porque su cita no sabe quienes son Miguel Ríos y Raphael

Víctor ha ido a First Dates con todas las ganas y dispuesto a encontrar a un chico con el que iniciar una relación formal. Sin embargo, allí se ha encontrado con un chico que quiere experimentar y es poco masculino. No obstante, eso le ha dado igual a Víctor, el cual ha sentido algo especial según ha ido pasando la noche poco a poco. Víctor, cantante de orquesta, ha deleitado a todo el restaurante con algunas baladas clásicas de Miguel Ríos y Raphael.

Dedicado al mundo de la música tiene una estrecha relación con el cantante Raphael. Ahora bien, su cita no se sabía ninguna de este artista ni tampoco de Miguel Ríos. Esto ha sido una decepción, pero nada grave que no pueda solucionarse con una semana de buena música. Guillermo por su parte era un chico al que le encantaba salir por la noche y “hacer un poco el circo, el show”. Pese a no conocer a los dos enormes artistas, también ha sentido cosas por Víctor.

Ya, al final de la cita, Víctor ha cantado “Mi gran noche”, aunque claramente Guillermo no se la sabía, pero bueno. En la decisión de si tener una segunda cita, ambos han sido rotundos: si querían continuar conociéndose fuera del programa.