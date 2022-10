Soltero de First Dates se asusta al saber la intensidad sexual que tiene su cita

Vanesa, de 31 años, ha dejado patidifuso a su cita con sus confesiones sexuales La soltera no es celosa aunque quiere a alguien que "la f*lle toda la noche"

Vanesa, de 31 años, ha dejado patidifuso y anonadado a su cita: Alejandro. Ambos solteros se han presentado de la forma más cordial posible y se han sentado luego a cenar. Tras esto poco a poco se han ido conociendo mejor. Como no podía ser de otra forma, el tema del sexo ha salido a relucir en la mesa muy pronto. Es aquí cuando Alejandro a descubierto que Vanesa era muy intensa en su vida sexual.

Ha sido muy clara, no tiene celos, aunque “Celaré a aquel hombre que me sepa capaz de f*llarme una noche entera”. Ella tenía claro que no iba a sentir celos de un hombre que le durara tres minutos en la cama y la dejara a medias. Así mismo, tras la conversación, Alejandro se ha imaginado un encuentro sexual con ella encima como “la chica del exorcista”.

Al final ambos se han gustado y después del reservado en la toma de decisión han querido seguir conociéndose. La cita ha acabado con un doble sentido dicho por Vanesa: “acompáñame que te enseño de dónde Cristóbal Colón sacaba el oro”. Le deseamos a Alejandro mucha suerte y ánimo.