Un soltero de 'First Dates' asegura haber mantenido relaciones sexuales en este famoso monumento

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este lunes el programa ha juntado a Carlos y a Mariángela. El soltero tiene claro qué busca en el amor: "una chica divertida que me dé conversación y que le guste hacer cosas". La chica ha asegurado que no le gusta la monotonía y se ha definido como "a veces un poco angelical y a veces un poco demonia".

A pesar de que Mariángela ha asegurado que se fija más en los hombres rubios, las primeras impresiones han sido buenas por ambas partes. Al soltero le ha llamado la atención que sea latina, y ha confesado que le atrae.

Durante la cita han abordado varios temas, y cuando se han enfrentado al 'Rasca del Amor', concretamente a la pregunta de "¿El lugar más raro en el que has hecho el amor?", la soltera se ha sorprendido con la respuesta de Carlos.

Ella ha explicado que había mantenido relaciones en "una cancha de fútbol", y él ha asegurado que ha hecho el amor en los lavabos de la Sagrada Familia de Barcelona. Tras la confesión, Mariángela ha comentado que eso era "imposible", y ha añadido que ella se iría a otro lugar como a "la Torre Eiffel o algo así para tener el recuerdo, pero en la Sagrada Familia me daría remordimiento de conciencia".

En la decisión final, la soltera ha comentado que le gustaría tener una segunda cita con Carlos, pero él ha explicado que le ha faltado algo entre ellos y no ha "encontrado esa química". Por lo tanto, cada uno se ha ido por su lado.