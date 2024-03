Un soltero de 'First Dates' arruina su cita en un arrebato de sinceridad: "Desafinas como un caballo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Ricardo y Nieves. El jubilado madrileño de 84 años ha llegado al restaurante confesando su amor por la música. "Entiendo bastante de música clásica. Y cualquier música, menos el reggaetón que no sé lo que es, tiene canciones que son increíblemente bellas", declaraba.

Nieves es una soltera venezolana de 79 años que está afincada en Madrid. "Me gusta cantar y siempre estoy contenta", decía. La primera impresión de los solteros era buena hasta que Ricardo mostraba su barriga. "¿A quién le gustan los hombres con barriga?", aseguraba ella.

La cita transcurría con tranquilidad hasta que daba un giro radical cuando a Ricardo le da un arrebato de sinceridad y le comenta a Nieves que el estilismo que lleva era horrendo. "Ese traje te lo ha regalado el enemigo, te sienta mal porque en el momento en el que te mueves te hace mal. Es horrible".

En la recta final la pareja se aventuraba a interpretar una canción. "Desafinas como un caballo", le decía al madrileño. "Te voy a decir una cosa yo canto en la Iglesia de los Jerónimos", comentaba ella. "Pus voy a verte", sentenciaba Ricardo.

En la decisión final la soltera era muy clara sobre su cómo le han sentado la gran cantidad de comentarios feos que recibía por parte de Ricardo, "Por todo lo que le he comentado no quiero tener una segunda cita", decía.