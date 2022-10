Un soltero de First Dates anonadado por la profesión que tiene su cita

Julio ha quedado muy sorprendido con la profesión que tenía su cita: Loli Loli, latina de origen, es conductora de un camión hormigonera

Tanto Julio como Loli han ido a First Dates en busca del amor. Ella buscaba un hombre honesto y leal, y según su cita él encarnaba esos valores. Sin embargo, Julio no ha logrado hacer reír a Loli y eso ha condenado bastante la velada al no haber una chispa entre ambos. Lo que más gracia ha hecho durante la cena ha sido cuando ha salido a relucir la profesión de Loli. Con todo su encanto ella ha reconocido que, aunque es latina lleva muchos años en España y se dedica a los camiones. En concreto es conductora de un camión hormiguera.

Julio se ha llevado toda una sorpresa ante esta confesión y le ha gustado mucho. Loli aseguraba que había sufrido algún que otro comentario discriminatorio por ser una mujer a los mandos de tal bestia, pero también afirmaba que en los últimos años la gente ha ido abriendo cada vez más sus mentes. Cada día es más habitual ver mujeres camioneras, cosa en la que tiene mucha razón.

Él, empresario de Zaragoza, ha confesado que en el amor le han tratado bastante mal. Con 47 años ha expresado que “es como el Atlético de Madrid que le deben una Copa de Europa, a mí me debe una mujer”. Al final en la decisión después del reservado han decidido irse cada uno por donde habían venido al no sentir la pasión que esperaban.