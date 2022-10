Un soltero de First Dates anonadado por las múltiples personalidades de su cita

Álvaro ha tenido una cita con Sole, pero también con Marta, la otra personalidad de ella A pesar de la sorpresa, ambos han tenido una cita de lo más especial en el restaurante

Álvaro, soltero de First Dates, ha ido al programa presentado por Carlos Sobera a encontrar a alguien especial. Lo que no sabía él es que iba a encontrar no solo a una chica sino a varias. Allí ha aparecido Sole, quien le ha contado con mucha ternura a Sobera que tiene varias personalidades. Según ha contado, lleva años escuchando diagnósticos de que está loca, pero ella siente que su cuerpo está ocupado por varias personas y que simplemente hay que saber aceptarlo.

Según ha contado, la música le ayudó muchísimo a expresar todo lo que sentía, algo que ha permitido sanarse así misma. Cuando han estado sentados, Sole ha confesado que cuando se pone nerviosa la que sale en su defensa en Marta. Álvaro no podía estar más anonadado con la situación, ya que de pronto la actitud de su cita ha cambiado de forma radical. Sin embargo, ha mantenido el tipo dentro de las sorpresa evidente.

Al final, la verdad es que han pasado una cita muy divertida y Álvaro se ha acostumbrado rápido a las personalidades de Sole-Marta. En la decisión dentro del reservado ninguno ha tenido duda de que querían seguir conociéndose.