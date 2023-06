Un soltero de 'First Dates' alucina tras conocer los insólitos requisitos que pide su cita

El formato ha juntado este viernes a José Luis y Sara El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado este viernes a José Luis (32 años) y Sara (30). La soltera se ha definido como una "gótica hipster" a la que le gustan los chicos "vikingos". Con esto se refiere a hombres extranjeros, rubios o pelirrojos, con ojos azules y barba.

La comensal ha alucinado al ver que su cita era José Luis: "¿Este chico es mi cita o viene a cenar aquí? Porque como yo había dicho 'me encanta los chicos rubios y pelirrojos', lo he visto muy diferente". Además, ha confesado que no le parece feo, pero que no le "pone".

Durante la cita, Sara le ha dejado claro que le gustan más los chicos extranjeros, a lo que el soltero le ha preguntado a qué se refería. "Diferentes. Que pueda aprender de su cultura (...) Como me gustan los idiomas y tal pues me mola", ha declarado la catalana. José Luis se ha pronunciado al respeto: "Yo soy de Graná, pero el inglés de mi barrio yo hablo perfectamente otro idioma".

En la decisión final, José Luis ha comentado que tendría una segunda cita con ella, mientras que Sara ha explicado que le ha faltado aficiones en común y que no quiere un segundo encuentro. "He venido aquí con la idea de borrarme el Tinder, pero...", ha revelado la soltera.