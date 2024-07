Este soltero de 'First Dates' alucina con la confesión de su cita: "Me da paranoia eso"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Raquel, una creadora de contenido también conocida como La Rallada. Ha acudido al programa a buscar un chico con las cosas claras y ganas de tener una relación formal.

Su cita es Kim, un catalán de 27 años que también crea contenido en redes sociales.

Pero lo cierto es que las primeras impresiones de ambos solteros no han sido muy buenas. ''No me ha atraído en absoluto'', sentenciaba ella. ''No me ha llamado mucho la atención'', aseveraba él.

En un momento de la noche, los solteros hablaban de las relaciones pasadas que habían tenido, Raquel confesaba que había tenido una de cuatro años y Kim varias, la más larga de año y medio. ''¿Qué es eso? No es nada, un telediario'', sentenciaba Raquel.

La soltera confesaba ser religiosa y sorprendía a su cita al confesar que "a los 17 años estuve a punto de ser monja de clausura, pero llegué a la conclusión de que esa no era mi vida'', explicaba. ''Me da un poco de paranoia eso de la religión'', señalaba Kim.

A la hora de la decisión final, ambos solteros se rechazaban. Pero lo cierto es que Raquel no se tomó este rechazo de la mejor manera. ''Yo te he visto muy liberal, si no te freno me metes mano. Te veía con intenciones'', aseveraba ella.