Un soltero de First Dates alucina a la audiencia con lo que hace en las bodas: "Lo doy todo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

José María y Silvia han tenido una cita muy cordial, aunque no ha salido como esperaban. Ambos tienen la misma profesión, sin embargo, ella ha notado que el asturiano no era la pareja que estaba buscando para compartir su vida sentimental. Como ha dicho José María, él era más de darlo todo en las fiestas del prao.

Después de presentarse y verse en la barra ambos han decidido sentarse a cenar y disfrutar de una bonita velada. Silvia ha comentado que tiene la sensación de tener un semblante serio y que el moreno endurece sus facciones, pero nada más lejos de la realidad, ya que ella es un trocito de pan. Según se han ido conociendo un poco mejor Silvia ha ido confirmando lo que ya sabía, que José María no era su tipo. Ella esperaba a alguien más musculado.

Al final, José María se ha dado cuenta y ha intentando enamorarla por todos los medios, incluso ha hablado de que él en las bodas lo da todo bailando. Su táctica no ha funcionado y al final, tras el reservado, Silvia le ha dado calabazas. Creía que era muy buena gente, pero no ha sentido ninguna chispa.