Este soltero "muy español" de 'First Dates' aparece y comienza liándola opinando sobre el catalán: "Yo no digo Girona, digo Gerona"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Antonio y Mariana. Antonio ya había estado en el programa en años anteriores pero había recibido calabazas por parte de su cita antes incluso de terminar el programa. El soltero tiene 63 años y es profesor jubilado. Mariana tiene 62 años, es una mujer medio belga medio canaria que ha viajado mucho gracias a que su hija se dedica a la ópera.

"Soy español y quiero pronunciar las cosas en español. Yo no digo Girona, digo Gerona. Y pienso que la mamá de Albert Rivera es malagueña, por eso siempre que hablo de él digo Alberto Rivera", arrancó diciendo el soltero a modo de presentación.

La cita comenzaba de la mejor manera ya que ambos compartían gustos en común pero, a medida que la cita proseguía Antonio "no se callaba" y Mariana no podía hablar. "Está muy bien que sepa de historia, su problema es que no deja hablar", comentaba ella.

Tras los postres el restaurante se convirtió en pista de baile y al son de una bachata, Antonio y Mariana intentaron acompasar sus pasos, cosa que no lograron en absoluto: "Estoy acostumbrada a bailar sola. Él baila muy fuerte, casi salgo volando", dijo entre risas la tinerfeña.

Al final, Mariana sí que quiso tener una segunda cita con Antonio porque "me ha parecido muy interesante y me podría enseñar mucha cultura de la península ibérica". El cordobés, por su parte, prefirió no volver a quedar con la agente inmobiliaria argumentando que "me gustan las mujeres más altas y más delgaditas".