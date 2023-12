Un soltero le da calabazas a su cita en 'First Dates': "No me gusta que contesten feo"

El programa ha juntado a Alejandro y Antón El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Antón (40 años) y Alejandro (38). Al conocerse, ambos han tenido muy buenas impresiones: "Antón me parece un papasito. Un bizcochito. Una persona muy guapa", ha comentado uno de ellos. Mientras que el otro comensal ha declarado que le han gustado los ojos, la cara y la sonrisa de su cita: "Es un chico guapo y atractivo".

Durante la cita se han ido conociendo, aunque Antón ha explicado que no ha tenido muy buenas sensaciones: "No siento nada al verle. No me dicen nada sus ojos". En cambio, Alejandro ha tenido muy claro que ha sido una cita "maravillosa" y muy romántica.

En la decisión final, Antón ha explicado que es muy guapo y simpático, pero que no le ve como su futura pareja. Alejandro ha explicado que tenía pensado tener una segunda cita con él, pero que no le ha gustado que "contesten feo" (...) Que te hagan una pregunta y contestes con la piedra en la mano, como groseramente".

Tras su declaración, Alejandro ha declarado que quiere ir con la verdad por delante: "No quiero mentir, quiero decir la verdad al principio (...) No hubo chispa". Aunque no ha habido suerte en el amor, los solteros han quedado en verse en un futuro como amigos.