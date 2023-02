Soltero cuenta la realidad que hay en su casa: "mi padre ahora se llama Estefanía"

Claudia y Alexis han tenido una cita interesante pero no ha pasado de lo cordial Tanto ella como él han contado las realidades familiares que tenían en casa

Alexis y Claudia han tenido una cita que no ha pasado de lo cordial, ya que no han sentido ningún tipo de feeling en su velada, no obstante han hablado de cosas interesantes. Alexis era un joven que contaba que nunca había sido aceptado por su grupo de conocidos. Dicen que cuando usaba gafas se parecía a "Íñigo Errejón" y eso no ayudaba, aunque ahora reconoce que ha superado todos estos problemas.

Claudia en cambio era una chica que se consideraba atractiva y que era subcampeona de esgrima en España. En cuanto han tocado el tema de las realidades familiares que ambos vivían ha habido sorpresas por ambos lados. Alexis ha contado que su padre ahora se llama Estefanía, mientras que Claudia ha contado con tristeza que su padre falleció cuando ella era pequeña en una accidente de tráfico.

Al final de la cita ambos han estado de acuerdo en que no habían sentido nada y cada uno se ha ido por donde ha venido. Una pena, porque la verdad es que pegaban, o al menos, esa sensación ha dado. ¡Otra vez será!