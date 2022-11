Un soltero cuenta en First Dates como su anterior pareja le dejó sin dinero en el banco

Xavi y Mónica tienen una magnífica cita dentro de First Dates y él cuenta sus secretos Xavi ha contando que le hizo su anterior pareja en la cuenta bancaria

Xavi ha acudido al restaurante de First Dates en busca de la ilusión de encontrar a alguien que le devuelva la esperanza en eso que se llama amor. El comensal ha cenado con Mónica, una mujer que tenía un carácter maravilloso y que ella misma se consideraba un diez, porque sí, porque se lo merecía. Los dos han demostrado una vez sentados en la mesa que la química entre ellos era una maravilla, así que no han quedado dudas sobre una segunda cita.

Cuando ambos solteros han visto que estaban en sintonía han empezado a contarse y confesarse cosas de su pasado. Xavi la verdad es que ha sorprendido a todos con lo que ha revelado de su anterior pareja. Según decía, tuvo muy mala experiencia en el amor, estuvo con una mujer en la que confió al máximo, pero de repente descubrió que le faltaba dinero en el banco. Cuando quiso hacer algo le quedaban 90 euros en la cuenta.

“Mi pareja me dijo que dejaba de trabajar para dedicarse a las cuentas de la empresa. Vi que empezó a faltar dinero y llamé al director del banco donde yo tenía la cuenta y me dijo que me habían dejado 90 euros” detallaba el soltero a su cita.