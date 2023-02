Soltero asusta a su cita de First Dates tras contarle esta historia en la Renfe

Alejandro y Noelia han tenido una cita en First Dates que no ha pasado de lo cordial Ambos lo han pasado bien, pero estaban en dos puntos distintos de su vida

Noelia y Alejandro han tenido una bonita velada en First Dates, pero las cosas no han acabado de cuajar entre ambos, ya que estaban en dos momentos muy diferentes de la vida. Él era padre separado, ella todavía no había tenido la experiencia de ser madre. A pesar de las diferencias, la verdad es que a primera vista han sentido una pequeña atracción en la barra delante de Carlos Sobera y Matías.

Los dos han aceptado sentarse y ver que pasaba, así que nada, han empezado a hablar de los temas más diversos. Aquí es donde han descubierto que eran dos chicos diferentes en cuanto a gustos musicales y sentimentales. Alejandro ha quedado claro que no podría estar con una chica que no le gustara el mismo tipo de música que a él. Ella por otro lado lo de que tuviera un hijo le ha echado para atrás. Así mismo, el momento culmen ha sido cuando Alejandro ha contado una anécdota que ha horrorizado a Noelia.

Según contaba Alejandro, un día en la Renfe se puso muy malo y vomitó en las paredes. Todo esto mientras ella cenaba. Claro, le ha pedido que no cuente tales cosas. En la decisión final estaba todo el pescado vendido y cada uno se ha ido por donde ha venido.