Soltero no acepta las calabazas de su cita de First Dates: "Si voy a León, caes"

Paco y Encarni no han tenido una cita lo que se dice cordial ni placentera Encarni se ha cerrado en banda y Paco no ha aceptado las calabazas que le han dado

Encarni y Paco han tenido una cita que no puede decirse que haya ido a las mil maravillas. Cuando los dos solteros se han encontrado en la barra del restaurante, él ha sentido algo pero ella ha dejado claro que no le gustaba demasiado a quien le habían puesto. No obstante, Encarni ha decidido cenar con él y allí ambos han podido conocerse un poco mejor después de todo. Entre las cosas que tenían en común ha sido que eran de buen comer, han disfrutado de la cena literalmente, incluso han mojado pan en lo que habían pedido.

Pero eso ha sido todo en lo que han podido coincidir, ya que ella no se veía con Paco, sobre todo no se veía en la cama. No sabía si era por ella o por él, pero la realidad es que hablar de sexo no ha hecho que ella estuviera más dispuesta o que le gustara más la cita. Al final, en la decisión, ella le ha dado calabazas justo cuando Paco pensaba que iba a obtener un sí rotundo.

Habrá leído mal las señales. No solo eso, Paco se ha negado a aceptar las calabazas y le ha comentado que si él iba a León, "caía". Han quedado en la promesa de que él iría a la ciudad a ver a sus hijos. A ver si es verdad y surge el amor.