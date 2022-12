Soltero de 91 años rechaza a su cita en First Dates por ser "demasiado mayor"

Pedro y María han tenido una cita en First Dates de todo menos bonita El soltero, de 91 años, ha sido arrogante y ha acabado enfadando a su soltera

Pedro y María han tenido una cita de todo menos bonita. Los dos solteros han ido a First Dates para encontrar a alguien especial con quien compartir sus últimos años de vida. Ella de 80 años estaba muy bien para su edad, él, con 91 años, ha contado que iba al gimnasio todos los días a levantar pesas y a hacer bici estática. Aunque los dos podrían haber tenido una velada cordial e interesante, Pedro se ha mostrado tan arrogante con su actividad física que ha acabado ofendiendo a María.

Cuando ha descubierto que María tenía 80 años no ha dudado en decir que “¿Me vengo de Mijas para llevarme una mujer de 80 años para cuidarla? Y yo para qué quiero eso. Con 80 años no puede seguir mi ritmo. Tiene que ser una mujer de 60 o 65 para que pueda seguirme el ritmo”. Estas palabras ya finiquitaban la cita con María, la cuál no iba a ninguna parte.

En la decisión final, después de que María dijera sí y el por supuesto un "no" rotundo, Pedro ha seguido insistiendo en su visión: “No te puedes comparar conmigo porque yo me subo las escaleras de dos en dos”. Esto ha hecho que María salga de escena enfadada diciendo "Me voy y ya esta".