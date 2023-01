El soltero de 1,85 que le parece "bajito" a su cita de First Dates

Carla era una soltera muy exigente y quería a un soltero de 1,87 con ojos azules y divertido Su cita ha sido con Server, un chico rumano que lleva veinte años en España y que mide 1,85

Carla es una mujer con mucho carácter y algo "mandona" según le ha contado a Carlos Sobera. La soltera estaba interesada en que le trajeran un hombre que al menos midiera 1,87 que tuviera los ojos azules y fuera atractivo a la vez que divertido. Vamos, lo que toda la vida se ha llamado un "principe azul" de manual de Disney. Para tal cometido ha llegado Server, un chico rumano que llevaba nada menos que veinte años viviendo en España.

La verdad es que Carla no ha estado a disgusto con Server, pero según ella era algo "bajito". Teniendo en cuenta que Server medía 1,85 metros la verdad es que no estamos de acuerdo con lo que dijo Carla en la cita. Sin embargo, a pesar de no llegar al límite impuesto por la soltera, el rumano encantó a su cita y cuando llegó el momento de bailar pudo comprobar que era más alto de lo que creía.

Lo cierto es que Carla estaba maravillada y él también. En el fotomatón y en el reservado las risas y las caricias se han sucedido. Cuando ha llegado la decisión final los dos estaban de acuerdo en tener una segunda cita muy pronto.