Soltera al ver a su cita de First Dates aparecer por la puerta: "¡Ay, que feo de hombre!”.

Celestina ha hecho honor ha su nombre y First Dates y se ha comportado como una alcahueta La soltera ha rechazado cenar con su soltero y ha tenido gestos muy feos contra él

Celestina ha ido a First Dates en busca de un hombre que debía ser apuesto, no fumador y alto. En general alguien que según ella no debía ser tampoco posesivo ni machista. Ella era soltera de hace tres décadas y desde entonces no había encontrado a nadie con quien compartir su vida, aparte de los siete hijos que ha confesado tener. Para tal cometido ha llegado Antonio, un soltero de su misma edad (72) que ha aparecido por la puerta feliz y contento.

Nada más verle, Celestina ha sentido pánico, ya que no le gustaba en ningún aspecto y no quería cenar con él. Del "ay, no me gusta" ha pasado a toda una declaración “pero qué me han traído, si parece mi abuelo. feísimo, ¿es que no le has visto tú? ¡Ay, que feo de hombre!” con la que se ha quedado bien a gusta. No obstante, una vez sentados a la mesa, ella no ha parado de repetirle a Antonio que no iba a conseguir nada.

Con la tensión al máximo y mascándose una tragedia, Carlos Sobera se ha acercado a la mesa y ha dado por finalizada la cita. Ambos han salido por la puerta, Antonio apenado, y ella corriendo para nunca volver.