Esta soltera se toma con humor su cita en First Dates: "pareces Amador Rivas"

Sergio ha empezado a enumerar algunos de sus antiguos trabajos: "¿cuántas hojas tiene este currículum?"

Como todas las noches, el restaurante de First Dates abrió sus puertas la noche del jueves 26 de octubre de 2023 para conseguir que sus 'invitados' encontrasen el amor disfrutando de una velada de lo más romántica. Pero no todas las citas empiezan con buen pie, sino que se lo digan a Sergio y Vanesa, dos jóvenes que se sentaron en la mesa sin imaginarse el rumbo que cogería su conversación minutos después.

Ella tiene 25 años y él 26; la edad no era un problema, pero Vanesa buscaba a alguien que no le mienta: "no puedo con las mentiras". Su primera impresión con Sergio no fue buena, menos aún cuando le empezó a relatar gran parte de su historial laboral: se está preparando las oposiciones, ha sido locutor de radio, teletrabaja y le gusta la cocina. También le encanta la equitación, la pintura y ha hecho hasta faldas.

La respuesta de Vanesa a esta retahíal de trabajos ha sido clara: "pareces Amador Rivas, ¿cuántas hojas tiene este currículum? Te vas a quedar sin tinta con la que impresionar". No parece que a la joven le sentara muy bien que su cita alardease de experiencia.

Aunque Sergio salió de la cita pensando que había triunfado, Vanesa le dejó claro al final que pueden volver a quedar, sí, pero solo como amigos. Un final inesperado para él, pero bastante claro para ella según iba avanzando la cena.