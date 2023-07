Esta soltera sorprende en First Dates: ¡prefiere ligar con el padre de su cita!

A Blanca no le gustó que su cita fuese tan joven

Una vez más, hablamos de First Dates por citas que se salen de lo corriente. Nunca sabes qué te espera en el restaurante de Cuatro, pudiendo ser emparejado con citas que encajan con lo que buscabas, o con personas que no cumplen con las expectativas.

Esto último es lo que le pasó a Blanca Montserrat, quien se sintió tremendamente decepcionada al conocer a su encuentro: "siempre he preferido a hombres más mayores. Me encantan. Es un gustito que tengo desde pequeña, me encantan mayores".

El gran problema es que Manuel no era una persona tan mayor como hubiera querido: si bien ella tiene 25 años y él 30, le parece que la diferencia de edad es escasa: "para mí es muy pequeña de edad, pero tiene otra cosa grande: las tetas", dijo él en cuento la conoció.

Blanca admitía que sentía atracción por aquellas personas mayores con barriga porque "me dan seguridad, saben cómo tratar a la mujer, lo que itenen que hacer y lo que no. Y lo importante es que te enseñan. Me gustan a partir de 41 o 42 años, pero sin ser canosos".

Entonces ambos empezaron a hablar del padre de Manuel, quien estaba soltero: "si quieres te lo presento". Blanca, viendo que no era compatible con su cita, no perdió la oportunidad presentada: "si su padre es igual que él, creo que hay mucha compatibilidad". Y así fue: quedaron en que Blanca y el padre de Manuel se verían fuera de First Dates.