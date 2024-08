Esta soltera sentencia a su cita de 'First Dates' nada más verle: "Parecemos la una y cuarto"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Manuela y José. Ambos solteros son sevillanos y buscan encontrar a alguien con quien compartir planes.

La soltera tenía la intención de darle la bienvenida al soltero con una canción típica de Sevilla, pero los nervios y la decepción inicial provocaban que Manuela se quedara en blanco. ''Es muy poquita cosa, mi alma'', sentenciaba. ''Parecemos la una y cuarto'', declaraba la soltera haciendo referencia a la altura de su cita.

La cita avanzaba y los dos parecían estar en puntos totalmente diferentes. Y es que sus diferencias eran tan grandes que incluso lo solteros medio discutían por un trozo de pan. José aseguraba que él podía comerse en un día una barra gigante de pan. Algo que no hacía especial ilusión a la sevillana. ''Es de pueblo, que más quieres, la gente de pueblo come con pan'', aseveraba ella.

José no habló mucho durante la cena, algo que tampoco le gustó nada a Manuela: "Este hombre no habla nada", afirmó la limpiadora con incredulidad. Sin embargo, el jubilado intentó justificar su introvertida actitud, destacando que es un hombre muy tímido. Eso sí, el soltero dejó la timidez a un lado cuando le preguntó a Manuela por sus gustos sexuales.

La sevillana intentó esquivar esta cuestión con una broma: "Ha pasado tanto tiempo que ya ni me acuerdo", señaló entre risas Manuela. Pero José no se quedó conforme e insistió a su cita para que respondiese a su pregunta. Ante tanta insistencia, la limpiadora cortó al jubilado: "Esas cosas no se preguntan y menos en una primera cita". Sin embargo, José continuó hablando sobre sexo.

En la recta final ambos decidieron que no estaban hechos el uno para el otro y que lo mejor era separar sus caminos en ese mismo momento. "No he tenido la química que hay que tener", decía el soltero. Manuela respondía que como amigos lo que él quisiera pero que estaba de acuerdo en que no había habido 'feeling' entre ellos.