Soltera sale enfadada y huyendo de First Dates por las calabazas de su cita

María y Álvaro han tenido una cita que al final se ha torcido de todas las maneras posibles La soltera ha salido espantada después de que su soltero le haya dicho que no

María y Álvaro han tenido un cita que parecía salida del siglo pasado. Los dos han sido cordiales al máximo y han charlado sobre temas como música, su pasión por el karaoke y la vida en general. Ella estaba metida en el duro mundo de los abogados y él era informático. Lo cierto es que dentro del restaurante parece que habían congeniado, pero nada más lejos de la realidad. Él sobre todo tenía otros planes en su vida y quería otro tipo de mujer.

Durante la cita en el restaurante del amor las cosas iban viento en popa. Los dos han estado sonrientes y no ha habido ninguna muestra de que las cosas no fueran por un camino dirigido a quedar una segunda vez. No obstante, en el momento de la decisión final María quería seguir quedando, pero él no. Aquí María ha saltado a la defensiva diciéndole que se lo podría haber dicho fuera y ha salido espantada del restaurante.

Álvaro por su parte se ha quedado a cuadros escuchando a María decir que su hermano tenía razón, pues le había dicho antes de ir que le iban a hacer daño y que encima iba a hacer el ridículo.