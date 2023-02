Soltera reconoce a su cita que sus amigos la pillaron teniendo sexo

Pablo y María han tenido una cita que ha ido muy bien pero no han congeniado Ella era votante de Vox y muy echada para delante, él era más paradito

La verdad es que a veces First Dates sorprende a los telespectadores con todas las historias que hay por medio. Nos referimos a muchos solteros que parecen que son almas gemelas, pero que después se dan cuenta de que no es así, de que a lo más que pueden llegar es a colegas. Este ha sido el resumen de la cita que han tenido Pablo y María en el restaurante del amor hace unos días. Los dos jóvenes han empezado muy bien, hablando mucho, pero eso no ha significado nada.

Después de hablar y conocerse en la barra mientras un sonriente Matías les servía las bebidas, ambos han decidido sentarse juntos a cenar. Allí han podido profundizar más en sus vidas. Han descubierto que eran dos solteros bastante compatibles, aunque a lo largo de la velada han aparecido diferencias de entender la vida y de sus propias personalidades. Ella le ha definido como paradito, ya que nunca le habían pillado teniendo sexo. Además él consideraba que los extremos no eran buenos, pero ella ha confesado que votaba a Vox.

Así entre este rifirrafe, los dos han dejado claro que no querían una segunda cita. A lo más que podían llegar sería a ser colegas. Así que, por desgracia, otra vez será.