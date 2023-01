Soltera rechaza a su cita de First Dates debido a sus hábitos de fumador

Zacarías y Daniela han tenido una cita que no ha pasado de lo cordial dentro de First Dates Él ha quedado muy sorprendido después de que ella le haya dado calabazas

Zacarías y Daniela han aceptado ambos cenar juntos dentro de First Dates una vez se han visto en la entrada del restaurante acompañados de Carlos Sobera y Matías. La verdad es que él se ha llevado muy buena impresión de su cita, pero ella no ha quedado demasiado contenta, sin embargo ha decidido darle una oportunidad para ver como iba la noche. La verdad es que la velada ha sido simpática, cordial y han hablado bastante.

No obstante, Daniela, según ha ido descubriendo a Zacarías, ha ido conociendo distintas cosas que no le han gustado nada. Lo primero es que ella esperaba encontrarse a alguien que llevara una vida más deportista. Zacarías era taxista y además fumador. Esta última cosa es lo que le ha echado del todo para atrás para tener una segunda cita con él. Hace años esto no hubiera sido problema, pero hoy en día el mundo no quiere el tabaco cerca y ella quería seguir así.

Después de la cena y el reservado, Zacarías ha revelado que quería continuar quedando con Daniela, pero ella ha sido directa: le ha dado calabazas a la primera de cambio. Otra vez será.