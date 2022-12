Soltera queda horrorizada al saber quien le ha tocado de cita en First Dates

A Sandra le han preparado una velada con un antiguo conocido suyo "Es la típica persona que carraspea y tira el mocarro en el tren" ha dicho nada más verle

Sandra ha ido a First Dates llena de ilusión por encontrar a un hombre que la hiciera feliz y que compartiera con ella buenos momentos. Es tatuadora y quería a alguien con quien pudiera estar en sintonía. La ilusión que tenía por conocer a su cita ha desaparecido ipso facto cuando ha visto que el soltero que ha ido para encontrarse con ella era un viejo conocido: Benjamín.

Nada más verle Sandra ha soltado un: “Lo he visto en el tren y ha sido la típica persona que te quedas mirando y no tienes nada en común. Encontrármelo aquí ha sido como: ‘no por favor”. Así mismo ha soltado otra perlita diciendo que: “Es la típica persona que carraspea y tira el mocarro en el tren y he dicho, por favor, que no sea él y, por favor, que si ha sido”.

Al final los dos han cenado juntos y aunque la velada ha sido cordial, no ha pasado de ahí. En la decisión final ella tenía muy claro que quería volverse a casa sola y así ha sido.