Una soltera pone a prueba a su cita en First Dates diciéndole que cuente chistes

María ha puesto a prueba el sentido del humor de su cita diciéndole que cuente chistes Como era de esperar la ronda de chistes no ha salido demasiado bien para Fran

María ha llegado a First Dates con una idea clara: el hombre que busca no existe. Cuando ha entrado en el restaurante ha comentado a cámara que buscaba a un hombre que le diera vidilla y que le contara buenos chistes. Una lástima que su cita, Fran, no se supiera ninguno y ha tenido que tirar de un repertorio bastante mediocre que no la han hecho reír. En resumen un desastre de cita.

Aunque ambos solteros han estado dispuestos a cenar juntos, la verdad es que la velada no ha tenido la sintonía que ellos esperaban de sus respectivos. Ambos han estado contándose detalles e historias de sus vidas, pero nada, parece que no ha habido una conexión. Cuando María le ha pedido que cuente chistes Fran ya no salía de su asombro. El pobre ha tenido que sacar su ristra de chistes malos conocidos por todos.

Al final, como no podía ser de otra forma, después del reservado la decisión de tener una segunda cita estaba más que clara. Ella no ha querido repetir porque no ha sentido ninguna chispa y él, pues tampoco.