Soltera picante a su cita en First Dates: “Tienes que ser más pervertido"

Alejandra fue hace unos días a First Dates con toda la artillería para encontrar a un hombre europeo A su encuentro fue 'Nando', un colombiano que según ella no era nada fogoso

Alejandra ha ido a First Dates con toda la artillería que podía tener por casa para tener una cita especial con un chico europeo. No obstante, su ilusión y sus ganas se han ido al garete después de ver que por la puerta del restaurante aparecía un chico colombiano que además no era nada fogoso, según ella. El chico, de nombre Fernando ‘Nando’, ha ido de lo más tranquilo, sin prisas y controlando toda la situación. Ella más alocada tenía ganas de marcha.

La verdad es que pese al choque de personalidades, la cita ha ido bien y ha sido cordial. Cuando ha llegado el tema de hablar del sexo ella se ha mostrado muy abierta con todos los temas diciendo que ella tenía ganas de hacerlo en un restaurante, algo que le ha dicho a su soltero al oído. Él, taimado, ha contestado que le gustaría hacerlo en un camping. Pese a esto, Alejandra ha sido clara, le parecía raro que un colombiano no quisiera hacer un trío, y eso que “son muy cachondos”.

Al final en la decisión del reservado ambos han querido repetir con una segunda cita. Sin embargo, ella ha puesto una condición a Nando, “tienes que ser más pervertido” le decía ante las cámaras.