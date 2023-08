Una soltera con personalidad múltiple se presenta a 'First Dates': "Ha sido muy loco"

El programa ha juntado a Sole y Álvaro El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Sole (25 años) y Álvaro (29). La soltera se ha presentado al formato con una caja que es "como una prolongación" de su cuerpo: "La encontré junto a mis personalidades. Comparto mi cuerpo con otras tres personalidades. Es un don". Al conocer a su cita, el comensal ha tenido buenas impresiones: "Una chavala guapa, alternativa, de mi rollo. La verdad que me ha parecido bien".

Sole se ha presentado como Marta, la chica tímida que vive escondida en ella: "Yo no tendría que estar aquí. Tengo personalidades, y soy una personalidad. Ahora he salido yo y no quería salir ahora. Tengo varias personalidades". Con esta declaración, Álvaro ha alucinado y ha confesado que no entendía nada. Aun así, se ha interesado por conocer más: "Tengo cierta curiosidad", ha asegurado.

La soltera le ha explicado que viven "varias en este cuerpo y era Sole la que tenía que venir pero bueno, de repente he venido yo". Tras las explicaciones, ha salido Sole, la chica más extrovertida y ha comentado que cuando se pone nerviosa "sale Marta que es muy cortada". Además, la joven ha comentado que a veces hablan entre ellas por escrito.

La comensal ha asegurado que la música le ha servido mucho: "Antes pensaba que nadie me entendía y ahora veo que hay gente que escucha mis canciones y me entienden".

Aunque Álvaro ha explicado que no se esperaba esa cita, ha estado cómodo: "Quitando los momentos raros o de intriga he estado bastante cómodo (...) Pese a lo loco que ha sido o a lo en shock que me he quedado en los primeros momentos, me lo he pasado bien".

En la decisión final, ambos han declarado que quieren tener una segunda cita juntos porque han sentido buena conexión. Tanto Álvaro como Sole se han sentido muy cómodos y han notado que pueden tener un futuro.