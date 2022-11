Soltera molesta tras un comentario de su cita a una camarera: "Me parece fuera de lugar"

Estrella y Chema han tenido una cita movida por los comentarios de él a las camareras La soltera se ha molestado y no le ha visto ninguna gracia a tales declaraciones

Estrella y Chema no han tenido una buena cita que digamos. Ella se ha molestado por ciertos comentarios soltados por su soltero a una de las camareras que trabaja en el Staff de First Dates. Ella ha llegado con muchas ganas de encontrar el amor y sobre todo “un compañero de vida”. Así mismo, ha asegurado que no necesita a nadie que la salve, pero si le gustaría compartir su vida con otra persona.

Para tal objetivo el programa le ha concertado una cita con Chema, quien ha sorprendido a Estrella con unas lentillas de colores. “Yo también llevo una peluca, luego me la quitaré” ha bromeado ella cuando le ha visto entrar por la puerta. Aunque la velada ha empezado bien pronto se ha torcido cuando Chema ha dicho lo guapa que eran las camareras.

Evidentemente molesta, Estrella ha comentado “Me ha dicho que era guapa muchas veces, pero al igual que decírmelo a mí, se lo ha dicho a todas las camareras y luego me lo ha repetido a mí. Me ha parecido un poco fuera de lugar”. Cosa que ha dicho ligeramente enfadada. Chema apenas llevaba seis meses separado y según él aún estaba de duelo.