Una soltera se lleva un chasco con su cita en First Dates tras una pregunta: "¿Quién no sabe eso?"

Este miércoles han tenido una cita Dody y Rilis El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Dody (37 años) y Rilis (53). El soltero ha comentado que le gustan las mujeres "feministas" y "naturales". Ha explicado que es guardaespaldas, y que ha sido el de Will Smith y de jeques árabes en Marbella. Ella ha expresado las cosas que no soportaría en una pareja: "No puedo soportar que no haya leído más de dos libros, que fume (…) Que no hable idiomas y que no tenga cultura general".

Las primeras impresiones han sido muy buenas. Él ha asegurado que le ha gustado mucho: "Mi corazón se palpitó. Energía positiva. Gran mujer, me encantó". Rilis ha comentado que ha tenido muy buena impresión: "Mi primera impresión ha sido buenísima. Me parece tan tierno, es super cuchi".

Durante toda la cita, ambos han estado muy cómodos y no podían parar de decirse cosas buenas mutuamente. "Tiene un aurea muy bonito, es gente luminosa" o "tenemos un futuro precioso, es guapísimo", son algunas de las frases que ha comentado la soltera.

En un momento, Rilis ha hecho una pregunta y ha advertido que según lo que le respondiera, tendría una segunda cita o no: "Si tu le dices a un tío 'mi cumpleaños es el día de la Revolución Francesa', y no sabe cuándo fue, entonces no me interesas porque no tienes cultura general. ¿Quién no sabe eso?".

A pesar de eso, en la decisión final, ambos han estado de acuerdo en tener una segunda cita, y es que parece que a la soltera le ha dado igual que no sepa cuándo fue la Revolución Francesa.