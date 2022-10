La soltera que se lleva un chasco con su cita porque es derechas

Jaime y Soraya han tenido una cita cordial en First Dates hablando de fútbol y política Ella no se ha sentido cómoda con él, ya que no le ha gustado físicamente

Cada cual el da importancia en el amor a distintas cuestiones. Hay personas, una gran mayoría, que el físico es lo que más premian, mientras que hay otros que quieren valorar otras cosas de su pareja como su espiritualidad o la forma de pensar en temas políticos. Soraya ha sido una de estas últimas y ha ido a First Dates a encontrar el amor, pero un amor muy concreto. A su cita ha ido Jaime, un chico que buscaba una chica feliz y tan alegre como él. Soraya en cambio le ha visto con mal carácter.

Después de sentarse en la mesa y empezar a cenar la velada no ha pasado la línea de la cordialidad, ya que ella no se ha sentido cómoda. Él, que si le ha gustado Soraya, ha intentado hacer que se relaje con alguna broma pero no ha funcionado de ninguna manera. Al final en la decisión en el reservado ella no quería tener una segunda cita.

Según ha dicho Soraya, “tenía cara de ser de derechas”. Él le ha contado que “La política no me interesa en absoluto, no voto a nadie”. Algo que a ella le ha descolocado. No obstante, a Soraya tampoco le ha parecido guapo, algo que a él, que se lo tenían bien creído, le ha sorprendido.