Una soltera incomoda a su cita: "Te podrías haber cortado las uñas para venir a 'First Dates', ¿no?"

El programa ha juntado a Mónica y a Miguel Ángel Los solteros no han tenido feeling y han decidido irse cada uno por su lado

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles, el programa ha juntado a Mónica y a Miguel Ángel. La soltera es periodista, actriz y empresaria, y le encanta doblar voces: "Hago 250", ha confesado. Ha asegurado que aunque ha conocido el desamor, está dispuesta a encontrar el amor: "La moneda se vuelve a tirar y a ver que cae ahora".

El soltero se considera un romántico al que le gusta proponer y sorprender, y al ver a Mónica, ha explicado que ha tenido una buena impresión: "Chica femenina y educada, genial".

Durante la cita, han hablado de sus oficios, y Miguel Ángel le ha preguntado a la pretendienta a qué cree que se dedica, y no ha acertado. Al decir que es abogado, la soltera ha comentado que no tiene pinta de eso: "Abogado el que tienes ahí colgado, ¿le habéis pedido el título para ver si es verdad?".

En medio de la cena, el soltero le ha enseñado un anillo, y Mónica le ha incomodado diciéndole: "Te podrías haber cortado las uñas para venir a 'First Dates', ¿no?". Además, ha añadido: "No sé si venia de escarbar de un sitio. Es mono, educado y alto, pero eso te da una pista...ya tenemos una edad".

Pese a que a Miguel Ángel le ha encantado la "actitud arrolladora" de su cita, y ha decidido tener una segunda, Mónica no ha sentido atracción sexual ni conexión y ha optado por seguir su camino, sin él.