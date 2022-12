Soltera frena el apasionado beso de su cita en First Dates por este motivo

Morena y Hicham han tenido una cita casi apasionada en First Dates tras un beso Morena ha decidido no seguir adelante después de no sentir feeling con su cita

Hicham se considera un soltero ligón al que no le falta ni un ápice de autoestima. Ha asegurado que se quiere tanto que necesita a alguien que le llene más que él mismo. “Tiene que ser un pibón por dentro y por fuera” aseguraba el chico nada más llegar a First Dates en busca del amor. Allí ha tenido una cita con Morena, una chica a la que le encantaban los chicos de origen árabe. Por lo que cuando ha visto a Hicham ha sentido cosas, aunque solo en su parte física.

Una vez sentados la cita ha ido bastante bien, sin interrupciones de ninguna clase y además con un buen feeling. Al menos eso es lo que se notaba. Después de hablar y profundizar en sus respectivas vidas, se han dejado llevar por la pasión lejos de la mirada de todos los comensales en el reservado. Sin embargo, las cosas han empezado a torcerse rápido.

Después de lanzarse a darle un beso apasionado, Morena ha cortado a su cita diciéndole que “Soy un poco tímida”. A lo que él le ha contestado con un “Yo no, yo soy un loco”. Al final del incómodo momento, en la decisión de volver a quedar, él estaba encantado, pero ella le ha dado calabazas y se ha vuelto sola a casa.