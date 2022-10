Una soltera flipa al saber que su cita es cantante de Jazz

Gaia y James han tenido una bonita cita en First Dates, pero no ha llegado a nada Ella buscaba un buen flechazo dentro del programa, pero no lo ha habido

Gaia es una chica que ha ido a First Dates buscando un flechazo que le volviera a perder la cabeza como antaño. Sin embargo, la soltera se ha encontrado con un chico cantante de jazz con mucho rollazo, pero por el que no ha sentido ningún tipo de feeling. Gaia no ha estado nunca sola, pero lleva ya año y medio de soltería que se le ha hecho muy largo. En total ha estado en tres relaciones serias. La última de ellas, con el padre de su hijo, terminó muy mal.

James, por su parte era un tipo que le encantaba España. Él es originario de Texas (Estados Unidos) y es un atrevido cantante de jazz que no ha dudado en cantar algunas estrofas delante de su soltera, incluso en italiano. A pesar del rollazo que llevaba él, lo cierto es que Gaia no ha sentido nada especial en su cita y esto la ha llevado a unas buenas calabazas para James.

En la decisión final él ha estado muy de acuerdo en tener una segunda cita, pero ella ha tenido que sacarle de su flechazo, pues no había sentido nada.