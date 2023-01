Soltera de First Dates al ver a su soltero: “¡Dios mío! ¿Qué es esto?”

Valentina ha quedado impactada por las pintas con las que ha ido su soltero al restaurante Antonio, el soltero, tenía un estilo muy peculiar y era muy extravagante

A veces, y no pocas, la ilusión de los solteros en First Dates dura apenas unos minutos hasta que su cita aparece por la puerta del restaurante. Es una pena, pero muchas veces el programa presentado por Carlos Sobera parece que no acierta en elegir parejas para que se conozcan. Este ha sido el caso de Valentina, la que ha sido recibida por Sobera y ha estado esperando con ilusión a su soltero mientras Matías le servía la bebida.

Poco después ha aparecido Antonio, quien no le ha causado de ninguna forma buena impresión. "¡Dios mío! Que es esto" ha respondido sorprendida cuando ha visto el look que llevaba su cita. En tema físico al menos le ha dado un siete, notable bajo. Pese a que no era para su tipo ha decidido cenar con él.

Allí los dos han tenido una velada que no ha pasado de lo cordial, han hablado de diversos temas, pero cuando ha llegado la decisión final ella tenía muy claro su "no" y las calabazas. Después de dárselas, Antonio no ha tenido otra respuesta que otro "no". Otra vez será para ambos.