Una soltera de 'First Dates' vacila a su cita: "¿Le habéis visto? Ni lo ha pillado"

El programa ha juntado a David y Susana El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Susana (51 años) y David (55). Nada más conocerse, la soltera se ha sorprendido al ver la vestimenta de su cita: "¿Este chico que viene a arreglar algún mueble o algo? Viene con el uniforme". No ha sido solamente ella, y es que Carlos Sobera le ha preguntado si la camisa se la había comprado en la tienda de Alberto Chicote.

El comensal ha explicado que es de Sant Joan Despí pero que ahora vive en Santa Coloma. Susana le ha comentado que es de Mollet, a lo que él ha contestado 'Mollet del Vallés', y ella le ha dicho que no, que es de Mollet del Mar. "Ostras me encanta el mar y la montaña", ha respondido David.

Tras esto, la soltera ha asegurado que era una broma: "¿Le habéis visto? Ni lo ha pillado. Yo es que me meo (...) Tengo el humor un poco sarcástico, hay veces que no me pillan y a veces pienso 'este es más corto que las mangas de un chaleco'".

En la decisión final, David ha asegurado que tendría una segunda cita con Susana porque se lo ha pasado muy bien y tiene más interés en conocerla. En cambio, ella ha declarado que no tendría un segundo encuentro porque no ha sentido feeling y no coinciden en el tema de los hijos, ya que ella tiene y él no.