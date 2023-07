Una soltera de 'First Dates', tajante con su cita: ¿Me estás vacilando?

El formato ha juntado a Virginia y Adrià El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Virginia (26 años) y Adrià (29 años). Al conocerse, ambos han tenido buenas impresiones. Por un lado, el soltero ha asegurado que le "ha chocado su pelo", pero que le ha gustado. Por otro lado, la comensal ha declarado que "es una persona que si lo conociera fuera le haría caso, diría 'este chico tiene algo que decirme'".

Durante la cena, Adrià le ha preguntado si cree en los horóscopos, a lo que ella ha contado que es Géminis pero que no sabe nada más. El soltero ha sorprendido a su cita contándole que este año ha cambiado de horóscopo: "He decidido cambiar la fecha de mi cumpleaños, a partir de ahora va a ser el 7 de septiembre. Antes era el 27 de diciembre pero es que siempre me caía fatal".

La comensal se ha sorprendido: "¿Me estás vacilando? ¿Eso se puede hacer?". A lo que Adrià le ha contestado que legalmente no se puede hacer, pero que dirá que su cumpleaños es el 7 de septiembre. "¿En qué momento? ¿Estabas fumando? Dame eso que estabas fumando", ha bromeado Virginia tras las cámaras.

En la decisión final, ambos han coincidido en que al ser de diferentes ciudades podría ser complicado mantener una relación. Aun así, y además de tener personalidades diferentes, han decidido darse una oportunidad, ya que se han llamado la atención mutuamente.