Esta soltera de 'First Dates' sorprende por su orientación sexual: "Soy demisexual"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Neshann, una chica filipina afincada en Málaga que trabaja como profesora de idiomas, y a Natalia, una chica que quiere creer en el amor.

"Soy demisexual porque para mí es muy importante tener una conexión antes de hacer nada con la otra persona. Nunca he dicho que soy lesbiana porque no quiero cerrar las puertas a nada", explicó Neshann.

La cena se fue desarrollando con total normalidad, aunque en un primer momento podría parecer que no tenían demasiado en común. Natalia se definió como "fiestera" y amante del "techno", aunque a Neshann no le iba mucho la fiesta y era más de "Bad Bunny".

Al final, las dos coincidieron en que la velada se les había hecho muy corta, por lo que la profesora sí que quiso tener una segunda cita: "Me interesaría conocerla más". La tarraconense, por su parte, coincidió con ella y se marcharon de First Dates las dos juntas.