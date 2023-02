Soltera de First Dates se sorprende para mal de que su cita adivine la edad que tiene

Ainhoa se ha quedado sorprendida cuando su soltero de First Dates ha adivinado su edad Jaime era un poco más pequeño que ella, pero eso no ha sido impedimento para el amor

Ainhoa ha ido a First Dates con muchísimas ganas de encontrar a un hombre un poco más mayor que ella y que estuviera de buen ver. Y bueno, parece que en lo segundo si ha encontrado lo que esperaba, allí se ha presentado Jaime. Ambos solteros treintañeros se han gustado a lo largo de la noche, aunque ella no las tenía todas consigo después de verle aparecer por la puerta. Mientras preparaban su mesa para la velada, el atractivo Matías les ha servido las bebidas y Carlos Sobera les ha preguntado un poco más sobre sus vidas.

En la cena, la verdad es que ha habido bastante feeling, se han ido gustando poco a poico. Ella le ha preguntado a él eu cuantos años creía que tenía. Jaime no ha dudado en decir que tenía 37 años. Ella se ha quedado sorprendida porque la ha adivinado al instante. Esto ha quedado rallado a Ainhoa pero no ha sido motivo para que ambos no tuvieran una bonita cena en la que han abordado sus vidas de manera muy interesante.

Cuando ha llegado el momento de la decisión final , la verdad es que todo estaba hecho. Jaime quería repetir y Ainhoa también quería repetir cita con su soltero. Así que nada, se han ido juntos para ver donde tienen una segunda cita romántica. ¡Que viva el amor!