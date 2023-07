Una soltera de 'First Dates' sorprende a su cita con un mordisco

El formato ha juntado a Olga y Vicente El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Vicente (68 años) y a Olga (61 años). El soltero se ha definido en las relaciones sexuales como un "STM" que significa "Sin término medio. O todo o nada". El valenciano ha comentado que puede pasar de estar un año sin tener sexo, a hacerlo dos o tres veces al día. Además ha añadido que en el sexo es "muy divertido".

Las primeras impresiones han sido muy diferentes. Por un lado, la comensal ha declarado que le ha "fallado mucho la indumentaria que llevaba (...) No concordaba". Por otro lado, Vicente ha asegurado que le ha gustado mucho y que ha "conectado con ella enseguida". Cuando el soltero le ha dicho que tiene 68 años, a ella no le ha gustado: "Le he visto muy mayor (...) Muchas arrugas, muy arrugado, no me seguiría".

Durante la cita ambos han conectado ya que los dos son muy espirituales, pero a Olga no le ha convencido la edad: "Me da mucha pena que sea mucho más mayor porque tengo 61 años y tengo que vivir, necesito un hombre más joven".

Para tomar el postre, lo han hecho en el jacuzzi del amor, y han tenido que enfrentarse a un reto: 'Dale a tu cita un beso que no olvide'. El comensal le ha dado un beso en el cuello, aunque no era su idea: "Le iba a dar un beso en la boca pero me ha cortado". La soltera ha sorprendido a su cita dándole un mordisco: "Ha sido un mordisco simpático, con todo el cariño".

En la decisión final, Vicente ha asegurado que tendría un segundo encuentro con ella porque le ha gustado mucho tanto física como mentalmente. En cambio, Olga ha confesado que tendría una segunda cita para conocerle un poco más pero que tiene dudas de si pueden tener una relación por la edad.