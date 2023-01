Soltera de First Dates sale corriendo tras tener "la peor cita de su vida"

Luisa ha tenido una cita en First Dates con el chico más engreído del país Med, de 27 años, ha criticado la carrera de su cita (medicina) y se las ha dado de chulo

Luisa ha sido clara en First Dates cuando ha comentado que había tenido "la peor cita de su vida". Esta joven soltera no ha tenido mucha suerte en el amor, ya que los hombres la rehúyen, tal fue la cosa que llegó a pensar que olía mal, aunque no puede ser porque se duchaba todos los días. En el restaurante ha conocido a Med, un chico de 27 años, atractivo, pero que tenía fama de ser un chulo. "Me han dicho de todo menos bonito".

Una vez se han sentado en la mesa él ha comentado que siempre le han considerado un "chulo", pero que no era verdad y que al final la gente se tragaba sus palabras. Pues parece que no se han tragado nada, ya que al final en su cita con Luisa se ha mostrado prepotente y arrogante con ella en todos los sentidos. Luisa quería salir corriendo de allí cuanto antes. Sobre todo cuando ha empezado a cuestionar la carrera que ha estudiado: medicina.

Con la decisión bien clara, en el momento final, Luisa le ha dado muy a gusto calabazas a Med y cada uno se ha ido por donde ha venido. Hoy el amor no ha surgido, otra vez será.