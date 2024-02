A esta soltera de 'First Dates' la ropa sí le afecta: "El tiene un estilo más de pueblo..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

'El tiene un estilo más de pueblo y a mi me gusta una cosa más moderna, más movida'. Esta ha sido la reacción de Dori al ver a su pareja. Desde el primer momento Dori ha criticado la ropa que llevaba su pareja.